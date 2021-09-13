BIST 1.437
DOLAR 8,43
EURO 9,96
ALTIN 487,41
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüsün katili bulundu: 2. doz mRNA aşısı

Koronavirüsün katili bulundu: 2. doz mRNA aşısı

Pfizer-Biontech aşısının koronavirüs üzerindeki etkisi bir kez daha kanıtlandı. Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, hastalığa karşı antikor oluşumunu araştırırken 2. doz mRNA aşısının bağışıklık hücrelerini tetiklediğini ortaya koydu.

Abone ol

Stanford Üniversite'ndeki araştırma kapsamında aşı olan gönüllülerin antikorları incelendi, bağışıklık sinyali veren seviyeleri ölçüldü ve 242.479 ayrı bağışıklık hücresinin tipi karakterize edildi.

Hareketsiz hücreler 2.dozla birlikte canlandı
Tüm bu incelemelerin sonucunda normalde hareketsiz olan ve bağışıklık sağlayan bir hücre grubunun, ikinci doz sayesinde harekete geçtiği tespit edildi. 

Webtekno'nun haberine göre COVID-19 aşılarının doz sayıları için alınan kararlar sürekli değişiklik gösteriyor. Pfizer ve Moderna aşıları gibi mRNA altyapısına sahip ilaçlar için iki doz yeterli görünürken, Sinovac gibi inaktif aşılar için üçüncü doz da gerekli görülüyor. 

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, iki dozun yeterli göründüğü Pfizer aşısı için yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, Aralık 2020'den beri Stanford'da aşılanan insanların bağışıklık sistemini inceleme altına alındı, birinci ve ikinci doz aşının bağışıklık üzerinde yarattığı etkiler incelendi.

Destek sağladı
Uzun süren araştırmalar sonucunda yazılan makalede, ikinci doz COVID-19 aşısının, bağışıklık sisteminde geniş koruma sağlayan bir bölüme destek sağladığı belirtildi.

B ve T hücrelerinde önemli ölçüde artış
Araştırmanın baş yazarlarından patoloji, mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü Bali Pulendran, ikinci dozdan sonra bağışıklık sisteminde yer alan ve virüse karşı mücadele veren B ve T hücrelerinde önemli ölçüde artış gördüklerini dile getirdi.

Viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan monosit grubunun sayısının da ikinci dozla birlikte 100 kat arttığını belirten Pulendran, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bu hücrelerin sayısındaki olağanüstü artış, ikinci dozun yapılmasından sadece bir gün sonra ortaya çıkmıştır. Hücreler sadece SARS-CoV-2'ye karşı değil, aynı zamanda diğer virüslere karşı da etki gösterebiliyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İngiliz uzmanlar söyledi Covid-19'da bu 5 semptoma dikkat! Aşı olanlara da uyarı var
Foto Galeri İngiliz uzmanlar söyledi Covid-19'da bu 5 semptoma dikkat! Aşı olanlara da uyarı var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bahçelievler'de fabrika yangını! Kara dumanlar kapladı!
Bahçelievler'de fabrika yangını! Kara dumanlar kapladı!
Karadeniz'de vaka sayıları neden hızla artıyor Prof. Dr. Faruk Aydın açıkladı
Karadeniz'de vaka sayıları neden hızla artıyor Prof. Dr. Faruk Aydın açıkladı
Karadeniz’in nazlı balığından iyi haber geldi! İşte fiyatlar...
Karadeniz’in nazlı balığından iyi haber geldi! İşte fiyatlar...
İstanbul'da saç ekim merkezlerinin yüzde 50'si doktorsuz işlem yapıyor!
İstanbul'da saç ekim merkezlerinin yüzde 50'si doktorsuz işlem yapıyor!
İkinci el araç satışında dengeler değişti araç fiyatlarında ağustos ayında dikkat çeken değişim
İkinci el araç satışında dengeler değişti araç fiyatlarında ağustos ayında dikkat çeken değişim
Mobil dünyasında tarihi karar: Apple karşı çıkmayacak
Mobil dünyasında tarihi karar: Apple karşı çıkmayacak
Galatasaray'dan taraftara müjde! Lazio maçı Türk Telekom Stadı'nda
Galatasaray'dan taraftara müjde! Lazio maçı Türk Telekom Stadı'nda
Lewis Hamilton: Kafama daha önce hiç araba çarpmamıştı
Lewis Hamilton: Kafama daha önce hiç araba çarpmamıştı
Değeri 700 bin TL! Denizli'de bagaj halısının altından çıktı
Değeri 700 bin TL! Denizli'de bagaj halısının altından çıktı
Murat Kurum sel bölgeleri için müjdeyi verdi: 952 konut ve 170 köy evi yapımına başlandı
Murat Kurum sel bölgeleri için müjdeyi verdi: 952 konut ve 170 köy evi yapımına başlandı