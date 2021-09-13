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Lewis Hamilton: Kafama daha önce hiç araba çarpmamıştı

Lewis Hamilton: Kafama daha önce hiç araba çarpmamıştı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sinde Max Verstappen Lewis Hamilton'un ,otomobilinin üzerine çıktı.

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 İtalya Grand Prix'de Red Bull pilotu Max Verstappen'in otomobilinin üzerine çıktığı kazada kokpiti koruyan halo aracının hayatını kurtarmakta önemli bir rol oynadığını ifade etti.

'Tanrı'ya şükür halo var'

Yarıştan sonra, "Kendimi çok çok şanslı hissediyorum" diyen Hamilton, "Tanrı'ya şükür halo var. Sonunda o beni kurtardı. Ve boynumu kurtardı. Sanırım kafama daha önce hiç araba çarpmamıştı, o yüzden bu benim için de bir şok oldu" ifadelerini kullandı.

Hamilton, "Çok uzun süredir yarışıyorum ve bugün hala burada olduğum için mutluyum. Bugün yukarıda birinin gözünü üzerimde tuttuğu için kendimi kutsanmış sayıyorum" diye konuştu.

Britanyalı pilot, kazadan sonra Verstappen'in otomobilinden inip direkt uzaklaşmasını da eleştirdi; "Max'in arabadan çıkıp uzaklaşmaya başladığını gördüm. Bu beni şaşırttı çünkü kaza geçirdiğimizde yaptığımız ilk şey çarptığımız kişinin durumunu kontrol etmektir".

Hakemler Verstappen'i suçlu buldu

Hakemler kazada sürücüler şampiyonasında Hamilton'ın 5 puan önünde bulunan Verstappen'i suçlu buldu. Verstappen Rusya GP'de sıralama turlarında kazandığı yerin üç sıra gerisinde başlayacak.

Halo, 2018 sezonunda tanıtıldığında bazı kişiler otomobillerin estetiğini bozduğunu söyleyerek tepki göstermişti.

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