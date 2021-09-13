Safer ayı ne zaman bitiyor 2021 neden bela ayı denir?

Muharrem ayının sona ermesi ile beraber Hicri takvime göre 2021 Safer ayı ne zaman bitecek sorusu Müslüman alemi tarafından önem kazandı. Tarihte oldukça acı olayların yaşandığı ve Müslümanların büyük sıkıntı çektiği Safer ayı ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.

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Muharrem ayının sona ermesi ile beraber Hicri takvime göre 2021 Safer ayı ne zaman bitecek sorusu Müslüman alemi tarafından önem kazandı. Tarihte oldukça acı olayların yaşandığı ve Müslümanların büyük sıkıntı çektiği Safer ayı ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.

2021 Safer ayı ne zaman bitiyor sorusu yeniden gündemde. Muharrem ayının hemen akabinde başlayan ve Hicri takvime göre tarihte oldukça acı izler bırakan ve bununla birlikte Müslümanların büyük sıkıntılar çektiği Safer ayı araştırmaların başında yer aldı.

Safer Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2021 dini günler takvimi ışığında 8 Eylül tarihinde başlayan Safer ayı 6 Ekim’de sona erecek.

Safer Ayı Nedir?

Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen ikinci aydır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça yaşandığı bilinmektedir. Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde asla yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)

Safer Ayı Neden Bela Ayıdır?

Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak ta inanılmaktadır. Bu ayın bela ve musibet ayı olarak bilinmesinin sebebi şöyle olmalı. Hz Allah Ad kavmini şiddetli bir kasırga ile Safer ayının son çarşamba günü sekiz gün süren bir musibet göndererek cezalandırmış ve hepsini helak etmiştir. Ad kavmi ise kendilerinin helak olmasına sebep olan günahlar işlemiş ve cezayı hak etmişlerdir. Hz Allah'ta onlara Safer ayında azap gönderdi ve cezalandırmış oldu. Bu ve benzeri cezalandırma olayları Safer ayında gerçekleşmiştir. Hz Allah (c.c) buyuruyor ki: "Gerçekten biz uğursuzluğu süre gelen bir günde onlar üzerine şiddetli bir kasırga yolladık."(Kamer 19 ayet) Başka bir ayette ise Allah'ımız " Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez."(Fussilet 16 ayet).

Efendimize safer ayının son çarşambasından sorulunca buyurdular ki: "Mevla Teala Firavun ve kavmini o gün cezalandırmıştır. ve suda boğmuştur. Ad ve Semud kavmini de yine o gün helak etmiştir." diye buyurdu. İbni Abbasın rivayetine göre: Hangi bir millete azap gelirse mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Ve dağlar yaratıldığı için çok ağırlık konmuştur. Yalnız senenin içinde bir çarşamba vardır o da senenin bütün günlerinin içinde en çetin en sıkıntılı geçen günü Safer ayının son çarşamba günüdür.

Ferududdin-i Nakşibendi hz. buyuruyor ki: Gökten "üçyüz yirmi bin" senelik bela Safer ayının son çarşamba gecesi yağıyor.

Safer Ayında Okunacak Dualar?

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa "Estağfirullah El Azimé

11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.