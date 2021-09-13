Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın 1 numarası haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada "Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkman satır başları:

Şişecam ülkemizin en prestijli markalarından biridir. 4 kıtada 14 ülkede üretim yapan Şişecam küresel bir oyuncudur. 12 bin kişiye istihdam sağlarken, 86 yıldır artan pazar payı firmamızın sağlıklı büyümeye verdiği önemi gösteriyor.

Polatlı Üretim Tesisi Şişecam küresel vizyonunun yeni halkasını oluşturuyor. 1 milyarlık bu ilave yatırımla düz cam kapasitesini 2 milyon tona çıkardı. 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa'nın en büyük düz cam üretim tesisidir.

"Tabanca mermisi dahi yapamazken..."

Yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldık. yüzde 5 seviyesine getirdik. 36 milyar dolardan devraldığımız ihracat rakamını 207 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya yükselttik. Tabanca mermisi dahi yapamazken bugün kendi füzesini OBÜS'ünü, İHA'sını yapan konuma geldik.

"Dışa bağımlılığı tersine çevirdik"

Savunma sanayinde yüzde 80'leri varan dışa bağımlılığımızı tersine çevirdik. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 32 bin megavattan 100 bin megavat sınırına getirdik. 22 endüstri bölgesi, 39 teknopark kurduk. Gaziantep'ten Yozgat'a kurulan OSB'ler üretime geçmek için sırada bekliyor. Son 19 yılda 82 bin 223 teşvik belgesini yatırımcıların ekonomimize olan güvenin işareti olarak görüyoruz.

Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır.

Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.

Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.

"Dünyanın 1 numarası olacak"

Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.

"Elektrikli otomobil 2022 sonunda banttan inecek"

Türkiye artık doğru zamanda teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir. Elektrikli aracımızı 2022'nin sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz.

TEKNOFEST 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.