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İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! 10 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! 10 kişi yaralandı

İRAN’ın Razavi Horasan eyaletinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Goçan şehrinde yerel saatle 08.32’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından ilk yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, deprem esnasında kaçmaya çalışan 10 kişinin yaralandığını ve yaralıların çevrede bulunan hastanelere sevk edildiklerini aktardı.

Depremde herhangi bir mal ve can kaybının şu ana kadar tespit edilmediğini ifade eden Halidi, olası ihbarlara karşı yardım ekiplerinin teyakkuzda olduğunu söyledi.

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