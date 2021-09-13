İskoçya bağımsızlık ateşinin fitilini ateşledi İskoçya Başbakanı Sturgeon tarih verdi

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.

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İngilizlerin yüzyıllardır yok edemediği bağımsız İskoçya ideali, seçim zaferiyle daha da güçlendi.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, bağımsızlık referandumu için tarih verdi. Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını duyurdu.

İskoçların bağımsızlık hayali

İskoçlar, İngilizlerle yüzlerce yıl boyunca bugün Birleşik Krallık'ın yüzde 32'sini oluşturan 77 bin 900 kilometrekarelik toprak için mücadele etti.

İngiliz krallarının İskoç topraklarını ele geçirme hevesi, iki tarafı 937-1575 yılları arasında, yaklaşık 6 yüzyıl boyunca sayısız savaşta karşı karşıya getirdi.

Bunlar arasında, William Wallace ve Andrew Murray liderliğindeki İskoç ordusunun 1297'de İngiltere Kralı 1. Edward'ın ordusunu mağlup ettiği Stirling Köprüsü Muharebesi'nin, İskoçlar için ayrı bir önemi bulunuyor. Wallace'ın daha büyük bir orduya karşı elde ettiği bu zafer, Ulusal Wallace Anıtı ile simgeleştirildi.

Bağımsız İskoçya ideali

Wallace, 1305'te ağır işkencelerin ardından öldürülse de onun İskoçları bağımsızlık etrafında birleştirme ideali ortadan kaldırılamadı.

Sadece 9 yıl sonra İskoçlar, Kral Robert Bruce liderliğinde 2. Edward'ın ordusunu Bannockburn Muharebesi'nde yenilgiye uğrattı.

Bugün İskoçların milli marş olarak kabul ettiği "İskoçya'nın Çiçeği" ile Stirling ve Bannockburn'de İngiliz ordusuna karşı kazanılan zaferler anılıyor.

İki taraf arasındaki savaşlar, 1603'te İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth'in ölümünün ardından kuzeni ve İskoçya Kralı 6. James'in, İngiltere tahtına oturmasına kadar devam etti.

İki ülkenin parlamentolarının 1707'de Birlik Kanunu'nu kabul etmesiyle de İskoçya ve İngiltere bir krallık altında birleşti.

Seçim zaferiyle yeni bir mücadele başlıyor

300 yıldır devam eden bu birlikteliğin, artık sallantıda olduğu ülkede, 2014'te yapılan referandumda bağımsızlığı yüzde 55'le reddeden İskoçların tutumu, Brexit'le değişti.

2016'daki tarihi referandumda, İskoçların yüzde 62'si Avrupa Birliği'nde (AB) kalmak yönünde oy kullansa da İngiltere'yle beraber birlikten ayrılmak zorunda kaldı.

Brexit'in gölgesi altında 6 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimlerini, bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) kazandı. 65 olan parlamento çoğunluğunu sadece bir sandalye ile kaçıran SNP, diğer bir bağımsızlık yanlısı Yeşiller ile iş birliği yapacağını açıkladı.

Parlamentoda toplam 72'ye ulaşan bağımsızlık yanlıları, istedikleri zaman yeni bir bağımsızlık referandumu düzenleyecek güce ulaştı.