CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan Barzani ziyareti açıklaması

CHP heyetinin geçtiğimiz hafta Erbil'e yaptığı ziyaret, siyasette tartışma konusu olmuştu. Eleştirilere yanıt, heyete başkanlık eden Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. "Bir devlet ziyareti değil, parti ziyaretiydi" dedi.

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Kuzey ırak ziyareti hangi amaçla yapıldı? Barzani ile ne görüşüldü? CHP'nin Erbil heyetine başkanlık eden Oğuz Kaan Salıcı, tüm bu soruların yanıtını Milliyet gazetesine anlattı. "Biz bir parti ziyareti yaptık. Yani bir devlet ziyareti değil. 'Niçin Barzani ile görüştünüz?' eleştirisini ciddiye almanın bir anlamı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yetkililerinin görüştüğü bir kişi. Bizim görüşmemizde ne gibi bir sakınca var?" dedi.

Parti içinde kurulan Doğu Masası'na da başkanlık eden CHP'li Salıcı, görüşmelerin gizli olmadığını söyledi ve şu detayları paylaştı:

"Doğu Masası'nın devamı değil. Görüşmelerin tamamında kayıt tuttuk. Böyle bir görüşmenin gizli bir şeyi olmaz. Amaç çok da açık, bölgesel işbirliği. Muhataplarımıza ortadoğu barış ve işbirliği teşkilatı'ndan bahsettik, olumlu tepkilerle karşılaştık."

CHP'li Salıcı, Irak'ta yapılacak seçimlerden sonra kurulacak hükümetle görüşmek üzere Bağdat'a da gidebileceklerini belirtt