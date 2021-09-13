Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama: Milli güvenlik meselesi! PCR testi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen son durumları açıkladı. PCR testinde veli rızası aranacak mı? Kaç okul kapatıldı?

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber canlı yayınında yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.

Kaç sınıf kapatıldı?

Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

Son seçenek bile değil

Okullar açık kalmaya devam edecek ama şunu yapacağız: Bir ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncelleme yapacağız. Okulların açılması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların kapanması son seçenek bile değil.

Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçebilir.

6 Ağustos'ta en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 73'tü, dün itibariyle 91'e çıktı.

PCR'la ilgili süreç suhuletle yürütülüyor. Aşılanmamış bir öğretmenimiz var, hiçbir semptom göstermiyor, PCR testi yaptığında pozitif olduğu ortaya çıktı. Eğer test yapılmasaydı okuldaki diğer personelle temas halinde olacaktı. Bu, alınan önlemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Çocuklara PCR testi

Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak.

Çocuklarımızı okullarından uzak tutmamamız gerekiyor. Ev ortamında, kantinde, kafeteryada, restoranda; tüm mekanlarda kurallara uymamız gerekiyor. Velilerin çok hassas olması lazım.

Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir.

Öğretmen atamaları

2020 KPSS'sine giren öğretmenlerimizden bazıları bu hakkı kendileri kullanmak istiyor. 2021 KPSS'sine girenler bazı kişiler de 2020'de girenlerin katılmasını istemiyor. Biz adil olmak durumundayız. Süresi geçmemiş olan tüm adaylarımıza başvuru hakkı tanıdık. Bir esneslik daha sağladık, 2020 KPSS'ye girdiği gibi, 2021 KPSS'ye de girdiyse en yüksek puanıyla sisteme dahil ettik. Tepkileri anlayışla karşılıyorum ama yapılan yanlışlık yok.