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Kayseri'de 100 TL için babasını yağmaladı! Bakın ne ceza aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 100 TL için babasını yağmaladı! Bakın ne ceza aldı

KAYSERİ’de bıçak zoru ile babasının 100 TL’sini yağmaladığı gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

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Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Z.C. hazır bulunurken, baba C.C. ve sanık avukatı da mahkemedeki yerini aldı. Cumhuriyet savcısı, sanık Z.C. hakkında ‘Hakaret ve Konutta silahla yağma’ suçlarından verdiği mütalaayı tekrar etti. Sanık Z.C. savunmasında kendini; “Ben babamdan bıçak zoru ile para almadım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatımı talep etti” diye savundu.

Baba C.C. de “Çocuğumun akli dengesi yerinde değil. İsteyerek yapmadı. Beraatını istiyorum “dedi. Mahkeme heyeti, sanık Z.C.’nin akli dengesinin yerinde olduğuna dair gelen raporu da göz önünde bulundurarak, sanığa ‘Konutta silahla yağma’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Olay
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle’de 29 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Z.C. babası C.C.’den 100 TL para istedi. Baba C.C. oğluna kısa süre önce para verdiğini söyleyerek oğlu Z.C.’ye 'ret' yanıtını verdi. Bunun üzerine baba-oğul arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Z.C. eline geçirdiği bıçakla babasının üzerine yürüdü ve babasının zorla 100 TL’sini aldı. Z.C.’nin evden çıkmasından sonra polis ekiplerine ihbarda bulunan baba C.C. oğlundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Z.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevki sağlanan Z.C. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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