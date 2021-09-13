Koronavirüste 'çocuk' korkusu! Çocuklar dana ağır geçirmeye başladı yoğun bakımlar arttı

"Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı" diyen Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, "Çocuklar daha önceki döneme göre korona virüsü maalesef daha ağır geçiriyorlar" uyarısı yaptı.

Abone ol

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, Delta varyantının ortaya çıkmasından sonra çocukların korona virüsten daha fazla etkilendiğini kaydetti. Çocuklardaki vaka sayılarında çok fazla artış yaşandığını dile getiren Çelik şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın daha önce korona virüsten etkilenme durumu çok azdı. Özellikle pandeminin başlangıç döneminde ve sonrasında ama delta varyantı ortaya çıktıktan sonra çocuklarda da erişkinler kadar çok olmasa da önceki gördüğümüz çocuk vakalarına göre çok fazla artış var."

Özellikle adölesan dönemindeki çocuklar

"Özellikle adölesan dönemindeki çocuklarda ciddi bir artış görüyoruz ve daha önceki döneme göre maalesef daha ağır geçiriyorlar. Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı. Ciddi bir çocuk vaka artışı görüyoruz ve artık çocuklarda ciddi semptomlar gösterebiliyor."

Aşıdan değil, korona semptomlarından korkun

Velileri uyaran Binnaz Çelik, "Aşı 12 yaş üzeri çocuklara tanımlandı. Çocuğunuz 12 yaş üzerindeyse mutlaka aşısını yaptırın. Çünkü aşıdan korkmaktansa, Covid-19 semptomlarından korkmak daha önemli. Çünkü çok ciddi semptomlar ve ciddi şekilde hastaneye yatışlar oluşabiliyor özellikle de bu dönemde. Çocuklarına maske, mesafe ve hijyen konusunda eğitim vermeleri gerektiğini, buna çok dikkat etmeleri konusunda her gün uyarı yapmaları gerekiyor. Ebeveynlerimiz lütfen şu an için 12 yaş üzerindeki çocuklarını aşılatsınlar" dedi.