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Ulaştırma Adil Karaismailoğlu'ndan 5G açıklaması: Yerli ve milli imkanlarla geçmeye hazırlanıyoruz

Ulaştırma Adil Karaismailoğlu'ndan 5G açıklaması: Yerli ve milli imkanlarla geçmeye hazırlanıyoruz

Karaismailoğlu, 5G teknolojileri için yaptıkları planlarda yerli ve milli imkanları önceliklendirdiklerini belirterek, 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır." dedi.

Karaismailoğlu, Turkcell'in Tekirdağ'da hayata geçirdiği Avrupa Veri Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını, bu iki alanın tüm sektörleri etkilediğini söyledi.

Bakanlık olarak tüm ulaşım modlarında olduğu gibi bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarına da hep yerli ve milli yaklaşımları ön plana aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, vatandaşların hayat standardını yükseltecek önemli projelere imza attıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, bilgi ve verinin öneminin her geçen gün arttığını, kurum ve ülkelerin gücüne güç kattığını belirterek, bu teknolojilerin başında 5G'nin geldiğini söyledi.

İleri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 5G'yi yakından takip ettiğini aktaran Karaismailoğlu, dünyada ve Avrupa'da birçok ülkenin, 5G denemelerini yaptıktan sonra ticari 5G hizmetini devreye almak üzere çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, halihazırda Türkiye'deki 83,6 milyon mobil aboneden 78,5 milyonunun 4.5G abonesi olduğunu, 5 yılda ulaşılan bu rakamın 5G gibi teknolojilerin Türkiye'de hızla yaygınlaşabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Verinin toplanması, işlenmesi ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi kadar saklanmasının, yedeklenmesinin, her türlü afet ve siber saldırılardan korunmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu durumun kişisel ve ulusal güvenlik açısından da çok önemli olduğuna işaret etti.

Karaismailoğlu, 5G teknolojileri için yaptıkları planlarda yerli ve milli imkanları önceliklendirdiklerini belirterek, 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

"e-Devlet'te 8 ayda 5,5 milyar işlem yapıldı"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye elektronik haberleşme sektörünün ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 büyüdüğünü ifade ederek, 2003-2021'de haberleşme sektörünün gelişmesi için 92 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını bildirdi.

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