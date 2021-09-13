Antalya OSB'de rekor elektrik tüketimi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) firmaları, bölge tarihinde ilk kez aylık bazda 50 milyon kilovatsaatin üstünde elektrik tüketerek yeni bir rekora imza attı.

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Antalya OSB'den yapılan açıklamaya göre, üretim potansiyelinin en önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, bölge tarihinde ilk kez aylık bazda 50 milyon kilovatsaatin üstüne çıkarak 50 milyon 919 bin 532 kilovatsaat oldu. Yıl içerisinde 40 ile 47,5 milyon kilovatsaat arasında değişen aylık tüketimin ağustosta 50 milyon kilovatsaatin üzerine çıkması, bölgenin üretim potansiyelinin kademeli olarak artmaya devam ettiğini gösterdi.

2021 yılının ilk çeyreğinde toplamda 127 milyon 322 bin kilovatsaat elektrik tüketilen Antalya OSB'de, bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 16,16'lık bir artışa imza atıldı.

Yılın ilk yarısında ise 258 milyon 331 bin kilovatsaate yükselen elektrik tüketimi, salgının etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020'in ilk 6 ayına göre yüzde 22,93 oranında artmış odu.

Aylık bazda Antalya OSB tarihinin en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleştiği ağustos sonunda, bölge firmalarının toplam tüketimi 355 milyon 782 bin kilovatsaate yükseldi. 2020'nin ilk 8 ayında 297 milyon 941 kilovatsaat elektrik tüketen Antalya OSB firmaları, 2021'nin aynı döneminde 355 milyon 782 bin kilovatsaat elektrik tüketerek yıl bazında yüzde 19,41 artış gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, elektrik tüketimindeki artışın üretim artışıyla doğru orantılı olduğunu belirtti. Salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışmaya ve üretime devam ettiklerini kaydeden Bahar, "Elektrik tüketimimizdeki her bir artışın, ülkemize ve milletimize katma değer olarak döndüğünü özellikle belirtmek istiyorum. Antalya OSB üretimden gelen gücünü, sadece ekonominin çarklarının dönmesi için değil, gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için de kullanmakta, yaşam boyu eğitim mottosuyla hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

Bahar, sadece üreterek değil eğitim, bilim, Ar-Ge ve inovasyon alanında da Antalya OSB olarak ülke sanayisine örnek teşkil etmeye devam edeceklerini bildirdi.