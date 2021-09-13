Sel ve orman yangını sonrası acil ihtiyaç listesine girdi! Satışlar arttı

Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları ve sel felaketinde Türkiye yardım için tek yürek olurken, cep telefonlarını şarj etmek için kullanılan powerbanklar gelişen teknoloji ile birlikte gıdanın ardından ihtiyaç listesinde üst sırada yer aldı.

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Cep telefonunun icadının ardından piyasa sunulan pek çok farklı modeldeki telefonlar insanların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 7’den 70’e herkesin elinden düşürmediği cep telefonlarındaki çeşitli programlarla vatandaşlar anlık olarak görüntülü ve sesli sevdikleri ile iletişimlerini sağlarken, zaman içerisinde cep telefonlarının pil performanslarında olumlu yönde ilerlemeler kaydedilse de telefonların özelliklerine göre şarj ve kullanım süreleri değişiyor. Gün boyu fazlaca kullanılan cep telefonlarını sıkça şarj etme gereksinimi duyan vatandaşlar elektriğin olmadığı yerlerde de şarjlı güç kaynağı olan powerbanklerden yararlanıyor.



Yaşanan yangın ve sel olaylarının ardından Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgelerindeki vatandaşların ihtiyaçlarına göre çeşitli ürünler hızla hazırlanarak gönderilirken, ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alan ‘powerbank’ dikkat çekti. Cep telefonu kullanıcılarının vazgeçilmezi haline gelen ve hayırseverler tarafından gönderilen çeşitli güç ve renklerde binlerce powerbank afet bölgelerinde çalışan personellerin ve gönüllü vatandaşların kesintisiz iletişimin sağlanmasında büyük rol oynadı. Teknoloji ile birlikte insan ihtiyaçlarının da değiştiğinin en büyük göstergelerinden biri olan powerbanklarin kullanımları da giderek yaygınlaşıyor.







Satışları her geçen gün artıyor

Afet bölgesine powerbank gönderenlerden birisi de Aydın’ın Efeler ilçesinde telefonculuk yapan Hüseyin Karatuğ oldu. Powerbanklarin son zamanlarda büyük rağbet gördüğünü belirten Karatuğ, “Bir afet anında koordinasyon ve iletişim çok önemli hale geliyor. Bu nedenle yaşanan afet olayları ile birlikte bölgelerden gelen talepler doğrultusunda bizler de elimizden geleni yaptık. Powerbank ve telefonlar artık insanlar için bir ekmek ve su kadar ihtiyaç haline geldi. Eskiden günlerce, haftalarca hatta aylarca sevdiklerinden gelecek bir mektubun yolunu gözleyen insanoğlunun şimdilerde dakika beklemeye tahammülü kalmadı. Teknoloji ile birlikte geliştirilen ürünler son olarak cep telefonu olup cebimize kadar girdi. Günlük hayatta iletişim başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar için sıkça kullandığımız cep telefonlarına da şarj dayanmaz oldu. Bu nedenle powerbankler günümüzde artık önemli bir yer taşıyor. Her geçen gün powerbank satışları daha da artarken, bir yandan onlar da gelişiyor. İlk olarak elektrik enerjisi kullanılan powerbanklar üretilirken, sonrasında güneş enerji panelli powerbankler üretildi. Eminim zaman içerisinde daha da gelişerek farklı ürünler üretilecektir” dedi.