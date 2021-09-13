MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.