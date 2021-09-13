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Şanlıurfa'da magandalar iş başında! Düğünü izlerken kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da magandalar iş başında! Düğünü izlerken kanlar içinde kaldı

ŞANLIURFA'da düğün magandalarının açtığı ateş sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi Mehmet Faik Demir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre mahallede gerçekleştirilen düğünde damat M.Ö. ve yakınları, gelini almak için babasının evine gitti. Gelin evden çıkartıldığı sırada havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu mermilerden ikisi düğünü izlemeye giden 11 yaşındaki Samet Ö. isimli çocuğun sol bacağı ve baldırına isabet etti.

Kanlar içerisinde kalan çocuk özel bir araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, damat M.Ö. ile gelinin babası M.D. ve gelinin kardeşi E.D.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Yaklaşık iki ay önce afişler asıldı
Çocuğun yaralandığı olaydan sonra vatandaşlar magandalara tepki gösterdi. Düğünde silah sıkılmasına karşı olduklarını söyleyen vatandaşlar, düğün sahiplerinin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.
Şanlıurfa il genelinde düğünlerde silah sıkılmamasıyla ilgili birçok bölgeye yaklaşık iki ay önce afişler asıldı. Afişlerde “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma” uyarısı yer alıyor.

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