Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı! Vade 36 ay daha uzuyor

Koronavirüs pandemisiyle birlikte kamu bankaları vatandaşlara düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisi vermişti. Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz olarak aldığı kredileri şimdi de yapılandırma fırsatına kavuştu.

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için yüzde 0.49 faiz oranıyla kamu bankaları temel ihtiyaç destek kredisini devreye almıştı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği bu krediler 36 ay vadeli olup 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor. 3, 5, 7.5, 10 bin liraya kadar verilen krediler yüzde 0.49 faiz oranıyla dağıtılmıştı.

Aylık geliri 5 bin liranın altında olduğunu beyan eden kişilere kredi çıkmıştı.

Krediler yapılandırılıyor

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre düşük faizi nedeniyle ödemesi de oldukça kolay olan kredilere ilişkin kamu bankaları yapılandırma seçeneğini sunmaya başladı. Milyonlarca kişinin yararlandığı kredi ile milyarlarca lira dağıtılmıştı.

Yapılandırmada 36 ay süre uzatımı

Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabiliyor. Vade uzatımı ile taksitler daha da düşerken faiz oranı ise yüzde 1.42 olarak düzenlenmiş durumda.

Yapılandırma, internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanılarak yapılabiliyor. Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretlenerek ilgili kredi seçimi yapılarak 18 ile 36 ay arasında istenen vade dilimi belirlenerek yapılandırma gerçekleşiyor.