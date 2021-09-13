Osman Müftüoğlu uyardı! Aslanda bir değil dört pandemi var!

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, dünya genelinde aslında bir değil, iç içe geçmiş dört pandeminin aynı anda yaşandığını söyledi.

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Müftüoğlu, bunları Kovid-19 pandemisi', 'kaygı/depresyon pandemisi', 'uykusuzluk pandemisi' ve 'kilo/obezite pandemisi' olarak sıraladı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında, sağlık açısından son derece enteresan, farklı ve önemli bir dönemden geçildiğini söyledi.

Herkes için 'sağlık ana gündeminin' birinci maddesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu belirten Müftüoğlu, "Üzülerek belirteyim aslında bir değil, iç içe geçmiş 4 pandemiyi aynı anda yaşıyoruz" dedi.

Müftüoğlu, bunları 'Kovid-19 pandemisi', 'kaygı/depresyon pandemisi', 'uykusuzluk pandemisi' ve 'kilo/obezite pandemisi' olarak sıraladı.

Koronavirüs dışındaki 'pandemilerin' sağlık gündeminde zaten var olduğunu belirten Müftüoğlu, "Ne var ki Kovid-19’la birlikte onlar da dünya ölçeğinde yaygınlaştılar ve adeta birer 'pandemi sorunu' büyüklüğüne ulaştılar" diye yazdı.

"İyi bilelim ki bu 4’lünün tamamı 'iç içe geçmiş, birbirini tetikleyen, birbirini büyüten, birbirini tahrik eden' problemler. İsterseniz gelin Kovid-19 dışında kalan diğer 3’lüye; kaygı, uykusuzluk, kilo pandemilerinin nedenlerine kısaca bir göz atalım" ifadesini kullanan Müftüoğlu, şöyle devam etti:

'Depresyona girenler çoğalıyor'

"Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı önemli bazı verileri basınla da paylaştı. O verilere bakılırsa 'sinir ilaçları, kaygı bozukluğu hapları ve depresyon tabletleri' kullanımında neredeyse rekora koşuyoruz. Aslında sorun sadece bizde değil, hemen her ülkede var. Kovid-19’un getirdiği endişe ve kaygı ortamından biraz olsun kurtulmayı arzu edenler, ister istemez soluğu psikolog ve psikiyatristlerde alıyor, çareyi de sinir, stres, depresyon haplarında bulmaya çalışıyor.

'Uykusuzların sayısı artıyor'

Uyku sorunları yaşadığımız dönemin en önemli sağlık gündemlerinden biri. Elimde net bir rakam yok ama 'Uyku sorununuz var mı?' diye sorduğum her 2 yetişkinden biri, sorumu hiç tereddüt etmeden 'Evet!' diye yanıtlıyor. Bunda muhtemelen salgının yarattığı korku, endişe, kaygı, güvensizlik ve benzeri sorunları yanında bu dönemde sosyal medya, TV ve benzeri 'mavi ışık kaynaklarına' fazlaca yönelmenin de etkisi olmalı. Ayrıca, uyku saatlerinin kayması, evden çalışma uygulamaları nedeniyle hareketliliğin ve zaman yönetiminin altüst olması da muhtemelen uykusuzluk pandemisinin diğer tetikçileri.

'Göbekler büyüyor, beller kalınlaşıyor'

Kovid-19 pandemisiyle birlikte özellikle insülin direnciyle ilişkin kilo sorunu, hatta obezite problemi yaşayanların sayısında da ciddi bir artış var.'Kaygı ve strese bağlı duygusal ve kontrolsüz yeme eğilimindeki artış, hareketsizlik problemi (Hayat eve sığar!) ve strese bağlı şeker/nişasta bazlı gıdalara aşırı yönelim' kilo sorunu salgınının başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor."