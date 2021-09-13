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Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı

Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı

Ahmet Hakan, Cumhuriyet gazetesinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yle ilgili haberindeki "Mehmet Özhaseki: Açık birini gördüğüm zaman bakmıyorum" başlığını eleştirdi ve gerçeği köşesinde paylaştı.

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Cumhuriyet gazetesinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye yönelik algı operasyonu tepki çekti.

Özhaseki'nin açıklamalarına yer verdiği haberinde Cumhuriyet gazetesi, “Mehmet Özhaseki: Açık birini gördüğüm zaman bakmıyorum”. başlığını attı.

Özhaseki ne dedi? Cumhuriyet gazetesi nasıl değiştirdi?

Başlığa bakıp haberin metnini okumayanlar için Özhaseki'nin sözleri son derece tartışmalıydı. Özhaseki'nin gerçekten de böyle bir ifade kullanıp kullanmadığı merak konusu oldu.

Peki Özhaseki tam olarak ne dedi? İşin aslını Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında paylaştı:

"Başlığı okuyunca ne anlıyorsunuz?"

Şunu anlıyorsunuz:

Özhaseki, başı açık kadınlardan o kadar nefret ediyor ki bakmıyor.

Ya da şunu:

Özhaseki, başı açık kadınlara bakmanın bile günah olduğunu düşünüyor.

Peki ya gerçek? İkisi de değil! Mehmet Özhaseki’nin söylemek istediğinin başlıkta ifade edilenle uzaktan yakından alakası yok. Cümleleri tam olarak şöyle Özhaseki’nin:

“Başörtülü olarak siz çıktığınızda size de yan yan bakmasınlar, ben de açık birini gördüğümde ona (yan yan) bakmayayım. Zaten bakmıyorum.”
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