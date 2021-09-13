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Ziya Selçuk'un sosyal medya paylaşımında yeni imajı dikkat çekti

Ziya Selçuk'un sosyal medya paylaşımında yeni imajı dikkat çekti

Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda imaj değişikliğine gittiği dikkat çekti.

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Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından milyonların alışık olmadığı bir paylaşımda bulundu.

3 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevinden affını isteyen Selçuk, kendisini bekleyen projeleri ve okumaları olduğunu ifade etmişti.

Uzun bir aranın ardından fotoğraf paylaşan Selçuk'un yeni imajı dikkatleri çekti.

Son halini paylaştı

Sinek kaydı tıraşına ara veren Selçuk, son halini Instagram hesabından paylaştı.

Sakal ve bıyık bırakan Ziya Selçuk'un yeni haline kısa sürede beğeni yağarken, bazı öğrenciler şaşkınlıklarını dile getirdi.

Öğretmen hep öğretmendir

Fotoğrafın altına not düşen Selçuk, "Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar 'Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde' dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir, nereye giderse gitsin öğrenmeye, paylaşmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

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