Millet ittifakının yeni formülü liderler kabinesi! Bakanlıklar belli oluyor!

Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı Akşener'in başbakan olacağı modelin çerçevesi netleşiyor. Planlara göre seçim öncesi halka yeni model anlatılacak, ittifakın liderleri kabinede görev alacak.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi Millet İttifakı'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile birlikte yeni hükümet formülünü de hazırladığını söyledi. Selvi'ye göre yeni modelde ittifakın liderleri kabinede görev alacak. Ancak modelin vatandaşlar tarafından koalisyon hükümetlerini anımsatmasından dolayı çekinileceği kaygısı var. Selvi yazısında şunları söyledi.

Millet İttifakı’nda bir yandan cumhurbaşkanı adayı tartışılıyor, diğer yandan 2023 seçimleri öncesinde kamuoyuna açıklanacak deklarasyon ve model önerisi üzerine kafa yoruluyor.

2022 yılından itibaren 2023 seçimlerinden önce açıklanacak deklarasyon ve liderler kabinesi üzerinde çalışmalar başlayacak.

Millet İttifakı, 2 yıl içinde parlamenter sisteme dönüleceği, cumhurbaşkanının yetkilerinin sembolik olacağı, icra gücünün başbakanda olacağı, seçilecek cumhurbaşkanının bu süreci yöneteceğini içeren bir deklarasyonla seçmenlerin huzuruna çıkacak. Cumhurbaşkanı adayı da bunu hem yazılı hem sözlü olarak taahhüt edecek.

Liderler kabinesi

CHP cephesinde cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu düşünülüyor. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları için Millet İttifakı liderleri önerilecek.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve eğer ittifakta yer alırsa Ali Babacan cumhurbaşkanı yardımcısı olarak planlanıyor.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı Akşener başbakan

Eğer cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanılıp parlamenter sisteme geçiş sağlanırsaKılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan modeli üzerinde duruluyor.

Temel Karamollaoğlu’nun varlığı başörtüsü nedeniyle kaygı duyan seçmene güvence olarak görülüyor. Ali Babacan ise ekonomi yönetimi için düşünülüyor.

Zaafları

Bu sistem, içinde çok önemli zaafları barındırıyor. O kadar çok ”eğer” var ki:

1- Başta İYİ Partililer, Akşener cumhurbaşkanı olarak geçiş sürecini yönetsin; Akşener cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu başbakan modeli uygulansın diyor.

2- Çok başlı bu tablo seçmende koalisyon hükümetleri dönemi dönüyor kaygısını tetikleyebilir.

3- HDP’nin konumu ne olacak? Parlamenter sisteme geçişte HDP cumhurbaşkanı yardımcısı olarak mı yoksa bakanlıklar düzeyinde mi temsil edilecek?