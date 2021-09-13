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Falcao yeni takımı Rayo Vallecano'da ilk maçında sakatlandı

Falcao yeni takımı Rayo Vallecano'da ilk maçında sakatlandı

Galatasaray'ın maaşından kurtulabilmek adına takımdan bedelsiz şekilde gönderdiği Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano'da ilk maçında büyük hayal kırıklığı yaşattı.

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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da ve Süper Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla sahaya çıkması beklenen maçta forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Levante deplasmanında takımının önemli kozlarından biri olması beklenen Radamel Falcao'nun sakatlığıyla ilgili bilgi verilmezken tecrübeli futbolcunun yakın zamanda kadroya girmesinin beklendiği belirtildi.

Levante ile Rayo Vallecano arasındaki mücadele 1-1 sonuçlandı.

Radamel Falcao, 3 sezon önce Galatasaray'a transfer olmuş ve yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklentilerin uzağında kalmıştı. Kolombiyalı futbolcunun Rayo Vallecano'da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

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