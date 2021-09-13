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Volkan Demirel Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı

Volkan Demirel Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS yorumcusu Volkan Demirel, sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe'deki sorunu "Sıkışan oyunda Fenerbahçe çare arıyor ama çare bulamıyor. Burada adam eksilten, çare bulacak futbolcular gerekiyor." sözleriyle açıkladı.

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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS yorumcusu Volkan Demirel, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

İlk olarak devre arasında karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren Volkan Demirel, "Fenerbahçe'de kısa paslarla oynamayı bilen oyuncular olmalı, yeni transferler ritim bulmalı. Rossi MLS'te iyi günler geçirmiş ama burada yakın temas var, teknik oyuncularda problem yaratıyor. Altay Bayındır'ın penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise, "Bazen güven başınıza iş açabilir. Kendine güveni sonrası yaptığı bir hata diyebilirim. Hata sonrası verilen penaltı da doğru." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe sıkışan oyuna çare bulamıyor

Maçın sona ermesinin ardından müsabakanın tamamını masaya yatıran Volkan Demirel, "İlk 3 haftaya baktığımız zaman üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin iyi olmadığını gördük, Sivasspor karşısında da benzer bir durum vardı. Fenerbahçe üç haftada Adana Demirspor'u 1-0 yendi, Antalya maçında Antalya kaçırıyor, dönüp gol yapıyorsun. Sıkışan oyunda Fenerbahçe çare arıyor ama çare bulamıyor. Burada adam eksilten, çare bulacak futbolcular gerekiyor. Fenerbahçe için 1-1'lik skor üzüntü verici, moral bozucu. 60. dakikada yapılan Özil ve Berisha değişiklikleri de konuşulabilir, bu iki oyuncu da skoru değiştirebilecek futbolcular. Fenerbahçe özellikle iç sahada çok baskın oynamak ve bunu rakibine hissetirmek zorunda. 90 dakikada tempo yapamazsınız ama oyuna ağırlık koymak zorundasınız. Berisha ve Rossi için yorum yapmak için çok erken. Berisha biraz ayakları ağır gibi geldi, Rossi ise Pelkas'ın bir model düşüğü gibi. Pelkas olsaydı mesala Sivasspor karşısında çok daha farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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