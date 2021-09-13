Yüz yüze eğitimde çocuklara PCR testi dönemi başladı! Veli izni olmadan test olur mu? Karar iptal olur mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından okullarda öğrencilere rastgele PCR testi yapılacağı açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Hukukçular veli izni olmadan yapılamayacağını savunmuş, ebeveynler dilekçeleri hazırlamaya başlamıştı. Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili açıklama gelse de velilerin kafası karışık. Bugün başlayacak olan uygulamanın iptal olması da söz konusu! İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğrencilere de rastgele olarak PCR testi taramasının yapılacağını duyurunca veliler ayağa kalkmıştı. Bugün başlaması beklenen uygulama için okullara henüz yazı gitmediği belirtiliyor. İddialara göre Ankara bu konuyu yeniden görüşmek için toplandı, uygulamanın iptal olması da söz konusu olabilir.
Erteleme ya da iptal masada
Habertürk muhabiri Arzu Türkuçar, bu sebeple çalışmanın bugün itibariyle başlamasında bir erteleme olduğunun Ankara kulislerinde konuşulduğunu ifade etti.
"Çalışmanın başlamasında bir ertelemenin olduğu Ankara kulislerinde konuşuluyor. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı gönderdi ancak okul belirlenmesine başlanılamadı. İptal edilmesi de söz konusu olabilir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulamayı böyle duyurmuştu: "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız"