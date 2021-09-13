Yüz yüze eğitimde çocuklara PCR testi dönemi başladı! Veli izni olmadan test olur mu? Karar iptal olur mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğrencilere de rastgele olarak PCR testi taramasının yapılacağını duyurunca veliler ayağa kalkmıştı. Bugün başlaması beklenen uygulama için okullara henüz yazı gitmediği belirtiliyor. İddialara göre Ankara bu konuyu yeniden görüşmek için toplandı, uygulamanın iptal olması da söz konusu olabilir.