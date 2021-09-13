'FETÖ'cüler Atatürkçü kılığında' dedi uyardı: Gerçek Atatürkçü kendini gizlemez!

FETÖ sosyal medyada Atatürkçü kimliğe büründü. En çok sahte hesaplarla katıldıkları için Nedim Şener uyarıyor: Gerçek Atatürkçü kendini gizlemez.

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Hürriyet yazarı Nedim Şener FETÖ'nün son dönemde Atatürkçü kılığına girerek sosyal medya yalanlarını nasıl yaydığını yazdı. Şener yazısında şunları söyledi:

Cumartesi günü, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda meşhur doktora salonunda Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen, “Darbelerle Mücadele Yöntemleri” sempozyumunda, “FETÖ’nün Sosyal Medya Taktikleri” konusunda bir konuşma yaptım.

Konuşma konusunu böyle seçmemin sebebi, artık herkesin elindeki telefon aracılığı ile her türlü dezenformasyona, algı operasyonuna, yalana açık hale gelmesi.

FETÖ’cülerin en aktif oldukları sosyal medya üzerinden, yalanlarla kandırdıkları sıradan insanların hukuk önünde başını belaya sokmaları.

İnsanların bilgi paylaşması ve tartışma yapması için önemli bir araç olan sosyal medya, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri tarafından tam bir yalan bataklığına, hakaret ve iftira çukuruna dönüştü.

Yangınlardaki yalanları yayanlar

Emniyet Siber Suçlar Mücadele Dairesi’nin tespitine göre, yangınlar sırasında sosyal medya üzerinde sistemli bir şekilde dezenformatif, manipülatif ve propaganda amaçlı hashtag ve paylaşımların yüzde 32’sinin FETÖ, yüzde 23’ünün marjinal sol, yüzde 18’inin PKK, yüzde 12’sinin DHKP-C ve yüzde 15’inin de genel kullanıcılar tarafından paylaşıldığını yazmıştım.

FETÖ'cüler Atatürkçü kimliğe büründü

Sempozyum için hazırlık yaparken elde ettiğim bir veri, benim ve dikkatli sosyal medya takipçilerinin gözlemlerini teyit etti. Buna göre, FETÖ’cüler sosyal medya türleri arasında en çok Twitter’ı kullanıyor, “Ömer

Fazlı, Deliler Taburu, Dahi Bilal, Suna Varol, Esra Pekdemir, Esra Tuncer, Simge Ekici” ve bu gibi yüz binlerce takipçisi olan hesaplar ile her türlü kimliğe bürünüyorlar. Tespitlere göre FETÖ’cü bot hesapların yüzde 75’i Atatürkçü,yüzde 20’si de PKK/KCK’lı bir kimlik kullanıyor. Yüzde 95’i ise cinsiyeti erkek olmasına rağmen kadın profili kullanıyor.

Gerçek Atatürkçü kendini gizlemez

Bu bilgileri vermemin nedeni, sahte profil adları ve Atatürk fotoğraflarıyla açılan hesapların paylaşımlarına mesafeli hatta uzak durun. Ben hiçbir gerçek Atatürkçünün adını, kimliğini, fotoğrafını gizlediğini görmedim. Kimliğini gizleyen bir sahte hesap görürseniz hangi fotoğrafı kullanırsa kullansın arkasından bir FETÖ’cü çıkabilir.