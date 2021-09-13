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BDDK’dan destek ve faaliyet izni kararı

BDDK’dan destek ve faaliyet izni kararı

BDDK’nın Citibank AŞ'ye operasyonel destek ve Diriker Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdiği yönündeki kararları yayınlandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Citibank AŞ'ye operasyonel destek, Diriker Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdi.

Citibank AŞ, destek hizmeti 
Resmi Gazete'nin 11 Eylül tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı BDDK kararına göre, Citibank AŞ, Citi grubuna, destek/danışmanlık hizmeti verebilecek.

Diriker Varlık yönetim AŞ'ye faaliyet izni
Diğer karar kapsamında, Diriker Varlık Yönetim AŞ, varlık yönetim şirketleri hakkında yönetmelik çerçevesinde faaliyet yapacak.

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