BDDK’dan destek ve faaliyet izni kararı

BDDK’nın Citibank AŞ'ye operasyonel destek ve Diriker Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdiği yönündeki kararları yayınlandı.Abone ol
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Citibank AŞ'ye operasyonel destek, Diriker Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdi.
Citibank AŞ, destek hizmeti
Resmi Gazete'nin 11 Eylül tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı BDDK kararına göre, Citibank AŞ, Citi grubuna, destek/danışmanlık hizmeti verebilecek.
Diriker Varlık yönetim AŞ'ye faaliyet izni
Diğer karar kapsamında, Diriker Varlık Yönetim AŞ, varlık yönetim şirketleri hakkında yönetmelik çerçevesinde faaliyet yapacak.