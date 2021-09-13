Mustafa Destici'den Akşener’e 'Fatih' tepkisi: Özür bekliyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesine tepki gösterdi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesini Müslüman Türk milletinin kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Akşener’den hem Türk milleti adına hem de Fatih Sultan Mehmet’in manevi şahsiyetinden bir özür bekliyoruz" dedi. Destici, ayrıca 12 Eylül darbesine zemin hazırlandığını, işin içinde ise ABD’nin olduğunu söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Erzurum Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesinin bir hata olduğunu ve bu hata nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyleyerek, “Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’e benzetmişti. Teşbihte hata olmaz demişlerdir. Fakat burada hata olmuştur. Böyle teşbih olmaz. Bu büyük bir yanlıştır, bu büyük bir hatadır ama bugüne kadar bu hatadan döndüğüne dair bir kelam ağzından duyulmamıştır.

'Olsa olsa büyük densizlik olur'

Bu benzetmeyi Müslüman Türk milletinin kabul etmesi mümkün değildir. Zulüm 1453’te başladı diyenlerin, PKK’nın ve onun siyasi uzantısı olan HDP’nin, DEAŞ’ın, 10 Aralık hareketinin ve LGBTİ’nin desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanıyla cihan sultanı Fatih Sultan Mehmet Han’ı benzetmek olsa olsa büyük densizlik olur. Bu yarın kalkar İzmir Belediye Başkanıyla İzmir’de Yunan’ı denize döken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü benzetirse ne diyeceksiniz?



Kaş yapacağım derken göz çıkartmayacaksınız. Akşener’den hem Türk milletine hem de Fatih Sultan Mehmet’in manevi şahsiyetinden bir özür bekliyoruz” dedi.