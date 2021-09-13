Rus istihbaratı tarafından eğitilen Mazlum Rus PKK'nın Sincar sorumlusu oldu

Rus İstihbarat Örgütü FSB'ye bağlı 'Mazlum Rus' kod adlı terörist PKK'nın sözde Sincar sorumlusu oldu.

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Sincar'da bulunan Ezidi kaynaklar ve Irak güvenlik biriminden aldığımız bilgilere göre aslen Rusya'nın Çelyabinsk şehrinden olan Mazlum Rus isimli terörist, 2000'li yılların başında FSB’ye angaje oldu ve bir süre Gürcistan ve Ermenistan'da faaliyet yürüttü.

Sincar Ezidilerinden eski Irak ordusu mensubu Fayad Aziz, PKK'nın bölge sorumlusu olarak Said Hassan'ı gösterdiğini ancak gerçekte tüm yetkinin Mazlum Rus isimli militanda olduğunu söyledi.

Irak güvenlik kaynakları, teröristin Türkiye, Suriye ve Irak'ta birçok eyleme katıldığını ve Rus İstihbaratı tarafından desteklendiğini belirtti. Öte yandan Mazlum Rus kod adlı militana sahte Sincar kimliği çıkarıldığı ve YBŞ yetkilisi olarak Irak Savunma Bakanı, Irak İstihbaratı ve Başbakan Mustafa Kazımi ile görüştürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Kuşatılan militanları yakın talimatı verdi

Rus İstihbarat Teşkilatı FSB tarafından devşirilen Mazlum Rus, ilk terör eğitimini Ermenistan'da PKK militanlarına ait Vardenes ve daha sonra Karabağ-Kelbecer bölgelerindeki terör kamplarında aldı. Ermeni ve Rus vatandaşı militanların ağırlıkta olduğu Ağrı Kartalları grubunun lider isimlerinden Mazlum Rus, Suriye'de PKK bünyesindeki Nubar Ozanyan Taburu'nun da kurucusu oldu.

Rus vatandaşı PKK militanı ayrıca Hakkâri, Şırnak, Van, Bingöl, Ağrı ve Kuzey Irak'ta birçok saldırıda aktif rol aldı. Türkiye'de Hendek provokasyonlarının da etkin isimleri arasında yer aldı. Beraberinde 60'tan fazla Ermeni, Rus ve Sırp militan ile Hendek provokasyonuna katılan Mazlum Rus Türk güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlardan sağ kurtulmayı başardı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kendi maiyetindeki militanların kuşatılması sonrası “Hiçbir biçimde sağ olarak ele geçirilmesinler, yakın'' emri de Mazlum Rus tarafından verildi. Terör örgütü PKK daha sonra 'DNA testi dahi alınmasın diyerek tamamını yaktığı bu militanların Türk asker ve polisleri tarafından yakıldığı propagandasını yaptı. Güneydoğu'da bölücü güçler tarafından 2015 yılında başlatılan Hendek provokasyonuna Rus Dışişleri resmî açıklama ile tepki göstermişti.

MİT'in yakın takibindeydi

Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) yakın takibinde olan Mazlum Rus ve Said Hasan'a Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Sincar'a hava operasyonları düzenlendi. Yerel kaynaklar, farklı noktalarda gerçekleşen operasyonlarda 18 teröristin imha edildiğini doğrularken vurulan isimler arasında Said Hassan ve Mazlum Rus da bulunuyordu. İlk saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Mazlum Rus, PKK'nın eski bir okuldan sağlık merkezine çevirdiği Sincar'ın batısındaki El Sakiniye köyüne getirildi. MİT'in elde ettiği saha istihbaratlarına paralel bombardıman uçaklarının hava operasyonu düzenlediği terör noktası yerle bir edilirken Mazlum Rus'un da öldüğü açıklandı. Sahada konuştuğumuz bazı isimler, Mazlum Rus'un olay mahallinden sağ olarak çıkarıldığını iddia etti. Operasyon sonrası örgüt tarafından yayınlanan haberlerde Mazlum Rus ismi Mazlum Roj olarak servis edildi.