Zonguldak'ta golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıktı veteriner hekim inanamadı

"İdrar kesesi patlayacaktı"

“Köpeğimiz idrar tutamama şikâyeti ile geldi. Yapılan radyografi, çekilen filmleri ve ultrasonunda idrar kesesinde taş olduğu belirlendi ve bu taşların birden fazla olduğu tespit edilerek acilen ameliyata alındı. O kadar taş vardı ki ya idrar kesesi patlayacaktı. 7 yaşında golden türü bir hastamız.