Zonguldak'ta golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıktı veteriner hekim inanamadı
Zonguldak’ta idrar sorunu nedeniyle veteriner hekime getirilen golden cinsi köpeğin idrar kesesinden en küçüğü nohut tanesi olan 142 adet taş çıktı
Zonguldak'ta bir kişi 7 yaşındaki Maya isimli golden cinsi köpeğini idrar sorunu nedeniyle veteriner hekime başvurdu. Klinikte yapılan tahlil ve muayene sonucu 7 yaşındaki Maya’nın idrar kesesinde taş olduğu tespit edildi.
Ameliyata alınan golden cinsi köpeğin idrar kesesinden taşlardan en büyüğünün ceviz tanesi en küçüğü ise nohut tanesi olan 142 adet taş çıktı. Ameliyata alınan Maya başarılı bir operasyonun ardından eski sağlığına kavuşurken tedavisi bir süre daha devam edeceği belirtildi.
Yaşanan durum karşısında şaşkın olduklarını ifade eden Veteriner Hekim Önder Alkan, bu durumun sadece Türkiye değil dünyada bile nadir görülebileceğini belirterek, şunları söyledi:
"İdrar kesesi patlayacaktı"
“Köpeğimiz idrar tutamama şikâyeti ile geldi. Yapılan radyografi, çekilen filmleri ve ultrasonunda idrar kesesinde taş olduğu belirlendi ve bu taşların birden fazla olduğu tespit edilerek acilen ameliyata alındı. O kadar taş vardı ki ya idrar kesesi patlayacaktı. 7 yaşında golden türü bir hastamız.