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Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası

Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana’da dershaneye gelen çocukları FETÖ'ye kazandırmak ve ByLock kullanmaktan yargılanan kadın öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emel K.’nin (32) yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, örgütün kapatılan dershanesinde sınıf öğretmenliği yapan, 2018 yılında örgüt üyeliğinden girdiği cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Emel K.’yı merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde sokakta yürüdüğü sırada gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Emel K.’nin örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Ayrıca Emel K.’nin görev yaptığı dershanede ‘zeki’ olarak nitelendirdikleri çocukları tespit edip örgüte kazandırma faaliyeti yürüttüğü bildirildi. Emel K.’nin 7-11 yaşındaki çocuklara örgüt elebaşı Fetullah Gülen’nin kitaplarını okuttuğu ve ideolojik eğitimler verdiği öne sürüldü.

Emel K.’nin eşi Zafer K.’nin (33) da 2018 yılında örgüt üyeliği suçundan cezaevine girdiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içerisinde ‘Kemal’ kod adı kullandığı belirtildi. Zafer K.’nin da örgütte sistematik olarak yükselerek öğrenci mümessilliğinden bölgeler sorumluluğuna kadar getirildiği, aynı zamanda yurtlardan da sorumluğu olduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emel K. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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