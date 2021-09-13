Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner kimdir ne iş yapıyor? Zuhal Topal ailesi

Ekranların sevilen ve sempatik ismi Zuhal Topal ekranlara yeniden TV8'deki Yemekteyiz programı ile dönüyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Zuhal Topal 44 yaşında ve aslen istanbul doğumlu. Korhan Saygıner ile evli olan Zuhal Topal'ın Lina Saygıner adında bir kızı var.

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Birçok dizide rol alan ve oyunculuğu kadar sunuculuğu ile de adından söz ettiren sevilen isim Zuhal Topal yeni sezonda yeniden ekranlara dönüyor. Bir dönem davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalında Yemekteyiz programını sunacak olan Zuhal Topal yeniden hayatı ile merak konusu oldu. Zuhal Topal aslen İstanbullu ve 44 yaşında. Korhan Saygıner ile evli olan Zuhal Topal'ın Lina Saygıner adında kızı var.

Zuhal Topal kaç yaşında kiminle evli: Zuhal Topal 23 Eylül 1976, İstanbul doğumlu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.

Korhan Saygıner kimdir: 4 kardeş olan Müzisyen Korhan Saygıner, ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. Korhan Saygıner Ünlü sunucu Zuhal Topal ile 27 Ağustos 2008 yılında İstanbul Sarıyer Yeniköy'de bulunan Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenmiştir. Aslen İzmir Karşıyaka'lıdır.

2005 Yılında ilk albümü Yaz Beni ile müzik piyasasındaki yerini almış özellikle İstemiyor ve Yaz Beni şarkıları ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmıştır. Ayrıca 6 parça'da bestecilik yönünüde gösteren Korhan Saygıner 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza atmıştır.

En son olarak Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli besteyle saygın ödülleri toplayan Korhan, Sezen Aksu'nun unutulmaz "Tükeneceğiz"i ülkemizin önemli yorumcularından Funda Arar ile birlikte seslendirerek de şarkıcılıkta ne kadar iddialı olduğunu göstermiştir.

Zuhal Topal'la evliliğinden Lina adında bir kız çocuğu bulunan Korhan Saygıner, Zuhal Topal'la Sofrada'nın yapım şirketi Dual Yapımın da sahibidir.