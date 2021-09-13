Cari açık ve sanayi üretim rakamları açıklandı

Cari işlemler hesabı ve sanayi üretim rakamları açıklandı. Sanayi üretimi temmuz ayı azalırken cari açık arttı.

Abone ol

Temmuz ayında cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Temmuz ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cariişlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaleminin bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2 milyar 653 milyon dolar artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon dolar artarak 2 milyar 984 milyon dolara yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 118 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 306 milyon dolar artarak 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon dolar azalarak 55 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,7 arttı. sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 4,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.