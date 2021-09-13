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Ekonomist Özgür Demirtaş’tan kötü haber: Ciddi hasta oldum

Ekonomist Özgür Demirtaş’tan kötü haber: Ciddi hasta oldum

Prof. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından takipçilerine kendi hakkında kötü bir haber verdi. Demirtaş yaşadığı rahatsızlığı anlatırken paylaşımlara ara vereceği belirtiliyor.

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Türkiye’nin sosyal medyada en etkili ve en çok tanınan ekonomistlerinden olan Özgür Demirtaş kendi Twiter hesabından çok ağır bir hastalaık geçirdiğini açıkladı.

Sabancı Üniversiyesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş dün hasta olduğunu açıklarken yaşadığı rahatsızlığı “Ciddi hasta oldum. Klasik. Ne zaman 3-4 gün güzel tatil yapıp söylesem hasta oluyorum. Ateş, üşütme, titreme, kas ağrısı (öyle böyle değil) :-(( Cipro, Monurol, voltaren… Ama Henüz ayağa kalkamadım” sözleriyle anlatmıştı.

Özgür Demirtaş’ın bazı doktor takipçileri Demirtaş’ın yaşadığı sıkıntıların Koronavirüs bulgusu olduğunu ve PCR testi vermesinin iyi olacağını belirtmişti. Demirtaş ise test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını belirtti.

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