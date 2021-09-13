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Ünlü oyuncudan kötü haber! Tanya Fear'a 4 gündür ulaşılamıyor

Ünlü oyuncudan kötü haber! Tanya Fear'a 4 gündür ulaşılamıyor

İki ay önce Los Angeles'a yerleşen dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan 4 gündür haber alınamıyor.

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Fear’ın menajeri ve ailesi, oyuncuya ulaşamadıklarını ve kayıp ilanı verdiklerini doğruladı. Menajer Alex Cole, yaklaşık iki ay önce Los Angeles’a taşınan Fear ile son olarak sekiz gün önce konuştuklarını söyledi. Fear’ın ortadan kaybolması sonrası arkadaşları ve hayranları da sosyal medyadan çağrılar yapmaya başladı.

İngiliz yazar Bolu Babalola yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım Tanya, Los Angeles’ta Hollywood Bowl bölgesinde kayboldu. 9 Eylül’den bu yana kendisini gören olmadı. Kaybolduğu gün saçları doğal afro görünümündeydi” ifadelerini kullandı.

Tanya Fear kimdir?
Doctor Who dizisindeki Dr. Jade McIntyre rolüyle tanınan Fear, Spotless, A Moving Image ve Kick-Ass 2 gibi filmlerde de rol aldı.

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