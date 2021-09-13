BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 9,97
ALTIN 487,00
HABER /  GÜNCEL

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Cevher kod adlı HPG sorumlusu öldürüldü

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Cevher kod adlı HPG sorumlusu öldürüldü

PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde HPG Dış İlişkiler Sorumlusu ‘Cevher’ kod adlı Mehmet Emin Ekinci, MİT ve TSK’nın ortak operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) koordineli operasyonunda, Irak Gara’da sözde HPG Dış İlişkiler Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ‘Cevher’ kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci hedef alındı. Edinilen bilgiye göre örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden Ekinci, 2021 yılında örgüt üst yönetiminin özel talimatıyla Gara bölgesinde görevlendirildi.

Geçmişte Türkiye’de terör örgütü PKK/KCK’nın eylemlerinde yer alan ve güvenlik güçlerinin takibine giren Ekinci, 2011 yılında Irak’a kaçarak örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak’ta bir süre sözde Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra Kandil’de görevlendirilen Ekinci, burada uzun süre üst düzey örgüt mensuplarının yardımcılığını yaptı. Kandil’deki faaliyetlerinin ardından Sincar’da görevlendirilen terörist, örgütün Sincar’da kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil alanına çekildi.

2020 yılında Gara’da PKK/KCK’nın dış ilişkiler birimine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde örgüt yöneticilerinin irtibat ve intikallerinin durması nedeniyle Ekinci, üst düzey örgüt mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak Gara’da görevlendirildi.

PKK/KCK yönetimi kontrolü kaybediyor

MİT tarafından hedefe yönelik gerçekleştirilen özel operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK/KCK yöneticileri, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağlıyor. Bu nedenle örgüt içinde kritik görev yapanlara yönelik düzenlenen bu tip operasyonlar, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi örgüt kadroları arasındaki çözülmeyi de hızlandırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da magandalar iş başında! Düğünü izlerken kanlar içinde kaldı
Şanlıurfa'da magandalar iş başında! Düğünü izlerken kanlar içinde kaldı
İstanbul'da okul servis şoförlerinin aşı oranı! Vali Yerlikaya paylaştı şoförlerin kaçı aşılı?
İstanbul'da okul servis şoförlerinin aşı oranı! Vali Yerlikaya paylaştı şoförlerin kaçı aşılı?
Türk Tabipler Birliği MEB'e seslendi! Sınıfları 30 kişinin altına düşürün! İkili eğitim mi olacak
Türk Tabipler Birliği MEB'e seslendi! Sınıfları 30 kişinin altına düşürün! İkili eğitim mi olacak
Samsun'da 10 yıl önce çalındı 6 kez el değiştirdi! Bakın nerede bulundu
Samsun'da 10 yıl önce çalındı 6 kez el değiştirdi! Bakın nerede bulundu
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan kötü haber: Ciddi hasta oldum
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan kötü haber: Ciddi hasta oldum
Berat Albayrak göreve iade edilebilir! Trabzon maçında ortaya çıktı Fehmi Koru bombayı patlattı
Berat Albayrak göreve iade edilebilir! Trabzon maçında ortaya çıktı Fehmi Koru bombayı patlattı
Gaziantep'te 20 yaşındaki genç 1 haftadır kayıp! Ailesiyle 1 yıldır küstü: Sebebi herkesi şaşırttı
Gaziantep'te 20 yaşındaki genç 1 haftadır kayıp! Ailesiyle 1 yıldır küstü: Sebebi herkesi şaşırttı
Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
Çukurova'daki son yörükler konuştu: Şehre giden gelmiyor
Çukurova'daki son yörükler konuştu: Şehre giden gelmiyor
Ünlü oyuncudan kötü haber! Tanya Fear'a 4 gündür ulaşılamıyor
Ünlü oyuncudan kötü haber! Tanya Fear'a 4 gündür ulaşılamıyor