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İstanbul'da okul servis şoförlerinin aşı oranı! Vali Yerlikaya paylaştı şoförlerin kaçı aşılı?

İstanbul'da okul servis şoförlerinin aşı oranı! Vali Yerlikaya paylaştı şoförlerin kaçı aşılı?

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün aşılanma oranını paylaştı. Şoförlerin kaçı aşı oldu?

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Türkiye'de yüz yüze eğitime geçilmesiyle okulların servis şoförleri de uzun bir aradan sonra işbaşı yaptı. Okul servis şoförlerinin kaçı aşı oldu? Sorusu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım sayesinde yanıt buldu.

İstanbul'daki 7 bin 428 okul servis şoföründen...
Vali Yerlikaya, paylaşımında "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz." ifadelerini kullandı.

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