'Şifalı' dedikleri pis sudan içiyorlar! Türkiye'nin dört bir yanından Muş'a akın var
TÜRKİYE'nin dört bir yanından Muş'a gidenler pis sudan içiyor. Suyun böbrek taşını erittiği ve şifalı olduğuna dair düşünceleri doktorların uyarıları da değiştiremedi. Adeta içme yarışı verilen pis suyun analiz sonuçları çarpıcı...
Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyü kırsalında çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen su ile ilgili geçen yıl analizler yapıldı.
Uzmanların uyarılarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından Gümüşali köyüne gelenler, sudan içmeye ve bidonlarla evlerine taşımayı sürdürüyor.
"Şifasını gören de var"
Suyu içen arkadaşının böbreğindeki 7 milimlik taşı düşürdüğünü iddia eden Bitlisli Nedim Kaplan "Bu çevredeki insanlar, suyun şifalı olduğuna inanıyor. Yararını görenler de var. Öbür taraftan da uzmanlar, bu suyun insan sağlığına zararı olduğunu söylüyor ama şifasını gören de var" dedi.
"Zararlı olsa taşlarım niye düşüyor?"
İstanbul'dan su için Muş'a geldiğini söyleyen Sıracettin Baybura, "Bu su böbrek taşı için, her hastalık için iyidir. Allah için bu su şifadır ve bizlerde içiyoruz. Sağlığa zararlı olsa benim böbrek taşlarım niye düşüyor? Bu suyu içiyorum. Traktörle çalışıyorum, inan ki bu suyu içtiğimizden böbrek taşı gidiyor, bitiyor. Taş, maş diye bir şey şu an bizde yok. İstanbul'dan gelmişim, bu hastalığı atlatıp gidiyorum" diye konuştu.