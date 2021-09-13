Olcay Baykal kaç yaşında Deniz Baykal'ın eşi ve çocukları kimdir?

Deniz Baykal'ın son sağlık durumu hakkında çıkan iddiaların ardından eşi Olcay Baykal ve çocukları merak edildi. Olcay Baykal Antalya'da yaşıyor. Peki Deniz Baykal ve karısı Olcay Baykal kaç yaşında, Olcay Baykal ile Deniz Baykal'ın çocukları ve torunları kimlerdir? İşte Olcay Baykal hakkında merak edilenler;

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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal ünlü siyasetçinin lise aşkı. Deniz Baykal ve karısı Olcay Baykal'ın 2 çocukları var. Kızları Aslı Ataman ve oğlu Ataç Baykal tıp profesörü. Peki Baykal'ın geri planda kalmayı seçtiği eşi Olcay Baykal ne iş yapıyor kaç yaşındadır?

Olcay Baykal'ın mesleği öğretmenlik. Çocuklarının eğitimine çok önem veren Olcay Baykal emekli ve Antalya'da yaşıyor. Olcay Baykal eşi Deniz Baykal'ın siyasi kariyerinin hep dışında durmaya özen gösterdi.

Olcay Baykal ve Deniz Baykal aşkı 1963 yılında Olcay Baykal avukat olan Deniz Baykal ile evlendi. Baykal eşi ile olan evliliğini ailesinden ayrı olarak gizlice yaptı. Karadeniz sahilindeki Akçakoca’ya Olcay Baykal'ı götüren Deniz Baykal, sürpriz bir nikah planlar. Çift burada evlenip ailelerini nikahı sonradan haber verirler. Deniz Başkal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın Ataç ve Aslı adında iki çocukları var ve torunları var. Olcay Baykal da Deniz Baykal ile aynı yaşta yani 79'unda.

Deniz Baykal kaç yaşında? : Deniz Baykal 20 Temmuz 1938 doğumlu. Aslen Antalyalı olan Deniz Baykal 79 yaşında. Siyasete 1960 yılında giren Deniz Baykal, CHP genel başkanlığı koltuğundan Nesrin Baytok ile olan skandal görüntüler sonrasında kalkmak zorunda kaldı. Deniz Baykal'ın asıl mesleği ise avukatlıktır.