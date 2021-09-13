Kazada ölen müzisyen Yeliz Aykaç'ın 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz hayatını kaybetti

Genç müzisyen Yeliz Aykaç'ın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç'tan da acı haber geldi. Kızının ölümünü duyuran baba, 'Sizi ölüm bile ayıramadı... Beliz'im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı' ifadelerini kullandı.

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Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç, 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmış ve trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kazada 2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç ise ağır yaralanmıştı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Burak Aykaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Beliz Aykaç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Sizi ölüm bile ayıramadı... "

Burak Aykaç, "Sizi ölüm bile ayıramadı... Beliz'im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı. Annesi gibi melek oldu, sizi seviyorum, hep seveceğim.. Beliz'imi 13.09.2021 Gazi Cemevi'nden ikindi namazından sonra, Yeliz'imin yanına defnedeceğiz" mesajını paylaştı.

Eşinin cenazesinde kızı için dua istemişti

Burak Aykaç eşinin cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" demişti.