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Afganistan'ın Rusya ve Türkiye uçuşları başlıyor

Afganistan'ın Rusya ve Türkiye uçuşları başlıyor

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mevlavi Abdul Hadi Hamdard, ülkenin yönetiminin yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planladığını söyledi.

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Hamdard video ile yaptığı bir açıklamada, “Son birkaç gün içinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Katar ve Pakistan’dan seferler gerçekleştirildi. Yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları da başlatacağız” dedi.

ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Pakistan’dan ticari uçuş gerçekleştiren bir uçak ilk kez bugün sabah saatlerinde Kabil Havalimanı’na iniş yapmıştı.

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