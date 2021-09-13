Sevan Nişanyan'dan iğrenç iftiralar! Karışısın kafasına dışkı dökmüştü

Cezaevinde tutuklu iken izne çıkıp Yunanistan'a kaçan Sevan Nşanyan'dan Atatürk, Türkiye ve siyasetle ilgili iğrenç iftiralar geldi. Kübra Par, "Haddini bil Sevan Nişanyan" diye çıkıştı.

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Karısının kafasından aşağıya dışkı döktüğü, sit alanına kaçak yapılar yaptığı, Peygamber Efendimiz'e hakaret ettiği için yargılanan ve cezaevine giren Sevan Nişanyan izinli çıktığı cezaevine dönmemiş ve Yunanistan'a kaçmıştı. Youtube'da kendine bir kanal açan Nişanyan, Türkiye'ye, Atatürk'e ve siyasete iğrenç ifadelerle saldırmaya başladı. Nişanyan'a Habertürk yazarı Kübra Par'dan sert tepki geldi. İşte Kübra Par'ın "Haddini bil Sevan Nişanyan" başlıklı yazısının ilgili bölümleri...

Atatürk'e 'pisliğin tekiydi' dedi

Sevan Nişanyan adlı hapishane kaçkını Youtube’da kendisine kanal açmış, bakmış kimsenin izlediği yok, dikkat çekmek için sallıyor da sallıyor.

Atatürk’e “Pisliğin tekiydi” diyor. “Günümüzdeki Atatürkçülük veya Kemalizm'in Türk Nazizm’inden, neo-Nazizim’den farkı yoktur” diyor. “Tek parti dönemi aşağılık bir terör devletiydi” diyor. “Nâzım Hikmet Atatürk’e k.çını sallamadığı için hapse atıldı” diyor.

İfade özgürlüğü diyeceğiz ama...

Ağza gelinmedik sapıkça ifadeler kullanıyor. Kendince tarihi yorumlamakla yetinse “İfade özgürlüğü” falan diyeceğiz ama hakaret üstüne hakaret yağdırıyor.

Liberal görüşlere sahip olabilirsiniz. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kimi uygulamalara mesafeli yaklaşabilirsiniz ama bu ülkenin kurucu liderine ve onun yolunu seçenlere karşı rezilce laflar edemezsiniz.

Karısının kafasına dışkı döken...

Karısının kafasına dışkı döken, Hz. Muhammed’e dil uzatan, tecavüzleri masum gösteren, en sonunda hapishaneden firar edip Yunanistan’a iltica eden bu hadsizi gündeme getirmek hata belki ama işte insanın sabrı kalmıyor bazen...