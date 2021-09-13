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Çorum'da balık tutmaya gidenler fark etti! İhbar ettiler: 20 aydır...

Çorum'da balık tutmaya gidenler fark etti! İhbar ettiler: 20 aydır...

ÇORUM'da balık tutmaya gidenler, Çomar Baraj Gölü’nde bir erkek cesedi fark etti. Sudan çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cesedin yaklaşık 20 ay önce kaybolan Mücahit Bolat'a (21) ait olma ihtimali üzerine ailesi morgun önünde kimlik tespitini beklemeye başladı.

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Kent merkezindeki Çomar Baraj Gölü’ne dün öğle saatlerinde balık tutmak için giden bir grup, erkek cesedini fark etti. Gruptakilerin ihbarı üzerine baraj gölüne jandarma ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi için Çorum Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Cesedin kentte 29 Aralık 2019’da 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olduğu ihtimali üzerine, ailesine haber verildi. Mücahit Bolat'ın annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, Adli Tıp Kurumu önünde beklemeye başladı. Cesedin kimlik tespiti için çalışma yürütülüyor.

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