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Gazeteci Tansel Semerci koronadan hayatını kaybettti! Aşıya ayak diremiş

Gazeteci Tansel Semerci koronadan hayatını kaybettti! Aşıya ayak diremiş

Gazeteci Tansel Semerci genç yaşta Covid nedeniyle hayatını kaybetti.. Arkadaşları Semerci'yi aşı olmaya ikna edemediklerini anlattı.

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1990 İletişim Fakültesi mezunu Tansel Semerci 51 yaşında Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Semerci'nin yakın arkadaşı gazeteci Oya Armutçu gözyaşlarıyla acı olayı anlatırken, ''Ne yazık ki aşı olmaya ikna edemedik. Çok da dikkatliydi ama virüsü kapmış bir kere, kurtaramadık'' dedi. 

Tansel Semerci Nokta Dergisi, Sabah gazetesi, Pankobirlik ve ABB Basın'da çalıştıktan sonra yakın zamanda emekli olmuştu. Semerci bugün Gölbaşı Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Medyaradar

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