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Ekrem İmamoğlu'ndan 200 bin TL'lik bağış! Bakın nereye bağışladı

Ekrem İmamoğlu'ndan 200 bin TL'lik bağış! Bakın nereye bağışladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beykoz’da inşaatı devam eden bir cami için 200 bin TL bağışta bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz ilçesi İshaklı Mahallesi’nde yapımı devam eden merkez camii için 200 bin TL bağışta bulundu. Konuyla ilgili açıklamayı İshaklı Mahallesi Muhtar Ali Cinel yaptı.

İBB yetkililerinden 200 Bin TL tutarındaki çekleri teslim alan Muhtar Ali Cinel, "Sayın İstanbul Büyüksehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu mahallemizde yapılmakta olan İshaklı Merkez camimize 200 bin TL yardımda bulundu.“ ifadelerini kullandı.


"Allah razı olsun"
Dost Beykoz'un haberine göre Muhtar Cinel, “İBB Başkanı İmamoğlu’nun bağış çeklerini kendisine ulaştıran, Bakım Onarım Tesisler Müdür Yardımcısı Kemal Beye ve Ömer Gürsoy Beye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sağolun” şeklinde konuştu.

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