Hakan Baş kimdir ne iş yapıyor Bensu Soral eşi kimdir?

Son olarak Cam Tavanlar dizisi ile ekrana yeniden dönen oyuncu Bensu Soral'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Boşandılar iddiası ile magazin basınında konuşulan Bensu Soral'ın eşi ise yeniden merak konusu oldu. Peki Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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2018 yılında iş adamı olan Hakan Bal ile evlenen oyuncu Bensu Soral'ın evliliğinin üzerinde son günlerde kara bulutlar dolaşıyor. Kubilay Aka ile yakınlaştığı iddia edilen Bensu Soral'ın alyansını çıkarması boşanıyorlar iddiasını güçlendirmişti. Yaz aylarından beri araları açık olan çiften gelen son haberler ile hayranlarını sevindirdi. Yeniden alyansını takan Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen Bensu Soral ile Hakan Baş, önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Çift, uzun zaman sonra ilk kez yan yana görüntülendi.

Hakan Baş kimdir: Hakan Baş, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Hakan Baş, Cornell Üniversitesi'nde aldığı ekonomi lisansının ardından 2 yıl boyunca New York'taki Bank of America'da çalıştı.

Ardından İstanbul'da da Raymond James'te 1 yıl boyunca yatırım bankacılığı bölümünde görev alan Baş, Yale Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamladı ve Türkiye'ye 2010 yılında döndü. Bir süre boyunca Garanti Bankası Stratejik Planlama departmanında Başkan Yardımcılığı olarak görev yapmıştır.

2010 yılının Ekim ayında Sidar Şahin ile birlikte "Peak Games" adlı bir oyun şirketi kurdu ve ardından 2011 yılının Mart ayında da Alper Özdemir ile birlikte Krombera adlı bir dijital pazarlama ajansı kurdu.

2012'nin Şubat ayında e-ticaret alanına atılan Hakan Baş, "Lidyana.com" adlı e-ticaret şirketini kurmuştur ve 2014-2015 yıllarında Alper Özdemir ile birlikte Anibera adlı animasyon, Probera adlı prodüksiyon ve Berabera adlı PR şirketlerini kurdu.

2016 yılında eSpor alanına giriş yapan Hakan Baş, Kaan Karmancı ve Alper Özdemir ile birlikte Supermassive adlı eSpor takımını kurmuştur. Supermassive adlı eSpor takımı, ligdeki ilk yılında şampiyonluğa ulaşmıştır.

38 yaşındaki Hakan Baş, aynı zamanda lise ve üniversite yıllarında profesyonel yüzücülük yapmıştır ve eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve Milli Takım adına birçok müsabakada yer alan Baş, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.