Mehmet Barlas, Meral Akşener'e Çiller'i hatırlattı: Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmeli

DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in elini öptüğü olayı hatırlatan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmesi gerektiğini söyledi.

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Sabah gazetesi baş yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarını değerlendirdi. "Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı olacağını düşünmek bir cadı masalı hayal etmekten farksızdır." diyen Barlas'tan en çarpıcı sözler Meral Akşener için geldi. Özer Çiller'in elini öptüğü zamanı hatırlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "elini öpmesi gerektiğini" savundu.

Barlas şunları söyledi:

Eğer göreviniz siyasi yorum yapmak ise bugünlerde işiniz zordur. Çünkü seçimlere bu kadar uzun zaman varken kimin hangi partiden aday olacağını kestirmek pek mümkün değildir. Bunun yerine siyasi yorumcu olarak asılsız spekülasyonlar yaparsınız.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu herhalde ondan bir şey olacağı sanılarak siyasete sokulmadı. Kılıçdaroğlu'nu bir kaset komplosu ile CHP'nin başına getirenler asıl Deniz Baykal'ı yok etmek istiyorlardı. Bunun yerine Cumhuriyet Halk Partisi yok oldu. 9 seçimde de yenildi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı olacağını düşünmek bir cadı masalı hayal etmekten farksızdır.

Gelelim Meral Akşener'e. Bu hanım politikacının, Başbakan Tansu Çiller'in içişleri bakanı olduğu zaman en seçkin davranışı Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in elini öpmekti. Şimdi onun için doğru olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmektir ama bunun yerine Erdoğan'a karşı ileri geri konuşmayı siyaset yapmak sanıyor.

Diğer aday adayları da sıralandığında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve belki Abdullah Gül gündeme gelebilir. Ama bunların hepsini topladığınız zaman AK Parti'nin sadece geride bıraktığı anılarla yetinirsiniz. Bu anıların içinde yeterli miktarda ihanet de vardır" ifadelerini kullandı.