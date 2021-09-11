İttifak memnuniyeti seçim anketinde bomba sonuçlar! MHP'liler AK Partiye göre memnun değil! İttifaktan en mutlu bakın hangi parti!
Metropoll Araştırma'nın 'İttifak memnuniyet' anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre partisinin kurduğu ittifaktan en rahatsızlar Saadet Partisi'nde iken en mutlular CHP'de Cumhur İttifakı'nda ise çarpıcı sonuçlar var.
Metropoll Araştırma 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre seçmenin partisinin ittifakına yönelik memnuniyetini sorguladı.
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MHP'ye oy veren seçmen AK Parti ile ittifaktan 63,8 memnun iken 35,6 memnun olmadığını söyledi.
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AK Parti seçmeninde ise oran MHP'ye göre daha yüksek MHP ile ittifaktan 73,9 memnun iken, 22,1 memnun olmadığını söyledi.
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Partisinin kurduğu ittifaktan en memnun seçmen ise CHP'de. İYİ Parti ile kurulan ittifaktan memnun olan CHP'li 84,5 memnun olduğunu söyledi.
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