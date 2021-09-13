Kayseri'de nar yiyen aile hastanelik oldu! Saliha'nın ölüm nedeni tarım ilacı

KAYSERİ'de 2 yıl önce nar yedikten sonra hastanelik olan aileden 4 yaşındaki Saliha Çakır öldü. Küçük kızın adli tıp raporuna ulaşılmasıyla ölüm nedeninin nara sıkılan tarım ilacı olduğu tespit edildi.

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Olay, 30 Ekim 2019'da Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Çakır ailesi, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra baba Mustafa (67), eşi Saliha (61), oğulları Osman (26), Üzeyir (36), eşi Keser (44) ve çocukları Saliha Çakır, rahatsızlandı.

6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı.

Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ailenin diğer üyeleri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Küçük Saliha'nın cansız bedeni, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Kavak Mahallesi'nde toprağa verildi.

Nardan örnek alındı

Küçük Saliha'nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ailenin yediği narlardan örnek aldı, örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölüm nedeni belli oldu! Tarım ilacı...

Küçük kızın ölümüyle ilgili rapora ilk kez ulaşıldı. Saliha'nın iddia edildiği gibi yediği nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti.

Saliha'nın babası Üzeyir Çakır, şöyle konuştu: "2 yıl önce nar zehirlenmesinden dolayı kızımı kaybettim. Raporumuz geldi. Adli tıp kurumu raporunda kızımın zehirlenmesi nardaki kimyasal ilaçtan olduğu kesinleşti. Bu nardan hepimiz zehirlendik. Kızım küçük olduğu için bünyesi kaldırmadı, vefat etti. Bizler tedaviyle kurtulduk. İlçe Tarım Müdürlüğü bize rapor vermeyerek, narda hiçbir sıkıntı yok demişti."

"Adli tıp raporunda ise kızımın nardaki tarım ilacından zehirlendiğine dair bilgi var. Adana'ya tanıdığımıza misafirliğe gitmiştik. Buradan giderken hediye götürdük. Onlar da komşusunun bahçesinden nar istedi. O da tüccara verdiğini söyledi. Tüccardan istedik."

"Tarım ilacı narın çatlak yerine denk gelmiş"

"Tüccar da ‘işçilerin topladığının arkasında kalanlardan seç. İyilerini topla ağabey’ demişti. Oradaki tanıdıklarımız narı, bize hediye olarak koymuştu. Biz de buraya getirdik. Herkes ayrı ayrı nardan yedi. Hepimiz de zehirlendik. Narlar olgunlaşınca çatlama yapıyormuş. Narları sağlam bir şekilde piyasaya sürmek için ilaç sürüyorlarmış. O da narın çatlak yerine gelmiş. Bizim ciğerimiz yandı başka Saliha'lar ve ciğerler yanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

"Ölümün kıyısından döndük, yeğenim vefat etti"

Saliha'nın amcası Osman Çakır ise "O gün zehirlenenler arasında ben de vardım. İlk zehirlenmenin belirtileri bende de ortaya çıktı. İlk hastaneye giden de benim. Hastanede serum takılarak müdahale edildi. Biz kurtulduk ama küçük çocuğumuzun bünyesi dayanıklı olmadığı için vefat etti. Bu narlarda çatlamaması için tarım ilacı kullanılmış. Bu yediğimiz narlar evde vardı. Bir kısmını İlçe Tarım Müdürlüğü aldı. Diğer kısmını da jandarma ekipleri aldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, aldıkları narlarda herhangi bir zehir olmadığını bildirdi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen sonuca göre, ölüm nedeni tarım ilacı olduğu yazıyor. Bizler mağdur olduk. Ölümün kıyısından döndük. Yeğenim vefat etti. Başka aileler yanmasın diye yetkililere göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.