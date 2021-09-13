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9 ildeki 10 halde eş zamanlı fiyat denetimi! Erdoğan 'fahiş fiyatların önleneceği' sözü vermişti

9 ildeki 10 halde eş zamanlı fiyat denetimi! Erdoğan 'fahiş fiyatların önleneceği' sözü vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, fahiş fiyatların önleneceğine yönelik açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler denetim için harekete geçti. 9 ildeki 10 halde eş zamanlı fiyat denetimi gerçekleştirildi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim başlattı.

Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi'nde denetimler gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında, müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilgili denetimler kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edecek.

Ürün başına 110 bin liraya kadar cezası var
Denetimde fahiş fiyat tespitinde, ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulanıyor.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatların önüne geçilmesinde kararlı olunacağını ve bu yöndeki çalışmaların artırılacağını belirterek, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." demişti.

Denetim yapılan toptancı halleri: Denetleme yapılacak toptancı halleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali olarak belirlendi.

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