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Sivas'taki caminin gizemi çözülemiyor! Kadın ve erkek birlikte inşa etti: Hepsi aykırı

Sivas'taki caminin gizemi çözülemiyor! Kadın ve erkek birlikte inşa etti: Hepsi aykırı

SİVAS'taki 8 asırlık caminin üzerindeki işlemelerin gizemi çözülemiyor. İşlemelere uzaktan bakan yaklaşınca şaşkınlık yaşıyor.

Sivas'taki caminin gizemi çözülemiyor! Kadın ve erkek birlikte inşa etti: Hepsi aykırı

Divriği ilçesinde 8 asır önce inşa edilen yapı, Anadolu Selçuklularının bitişik nizamda yapılan ve bir kadın ve bir erkek tarafından inşa ettirilen tek yapı.

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Sivas'taki caminin gizemi çözülemiyor! Kadın ve erkek birlikte inşa etti: Hepsi aykırı

UNESCO tarafından Türkiye’de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, eşsiz mimari özelliklerine rağmen baş mimarının yaptığı tek eser olarak biliniyor. Baş mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’ın öncesinde ve sonrasında başka bir eseri bulunmuyor.

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Sivas'taki caminin gizemi çözülemiyor! Kadın ve erkek birlikte inşa etti: Hepsi aykırı

İlk tecrübede ortaya çıkartılan ve aradan geçen 8 asıra rağmen benzeri dahi yapılamayan caminin gizemi çözülemiyor.

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Sivas'taki caminin gizemi çözülemiyor! Kadın ve erkek birlikte inşa etti: Hepsi aykırı

En dikkat çekici özelliği... Hepsi tekniklere aykırı
Eserin en dikkat çekici özelliği ise üzerinde bulunan 10 binden fazla motifin hiçbirinin diğerine benzememesi ve hepsinin bilindik tekniklere aykırı olarak asimetrik olması.

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