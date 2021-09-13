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Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiası Ozan Güven'in hayatını alt üst etti! Son hali şoke etti

Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiası Ozan Güven'in hayatını alt üst etti! Son hali şoke etti

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven'in evini kiraya verdiği ve Bodrum'da köy hayatı yaşadığı ortaya çıktı.

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Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Yaşananların ardından Levent'teki evinden ayrılan ve Bodrum'a yerleşen Ozan Güven'in son hali ortaya çıktı. Maddi sıkıntılar çektiği öğrenilen Güven'in değişimi ise şoke etti. Ozan Güven hakkında "Hayatı alt üst oldu" yorumları yapıldı.

Bodrum'a köy hayatı yaşıyor

Takvim gazetesi yazarı Ufuk Özcan, Ozan Güven'in son durumunu şöyle anlattı;

"Yargı süreci devam ederken Ozan Güven, yıllardır oturduğu Levent'te bulunan evini kiraya vermiş.

Kısa bir süre Cunda Adası'nda yaşayan Ozan Güven, şimdilerde ise Bodrum'a yerleşmiş. Her şeyden uzakta sakin bir hayat süren Ozan Güven'in evini kiraya vermesinin nedeni ise maddi sıkıntılar çekmesiymiş.

Aylık 20 bin liraya villasını kiraya veren Ozan Güven, şimdilerde Bodrum'da köy hayatı yaşıyormuş...

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